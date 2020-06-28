Galatasaray'da 3 değişiklik Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre sakat ve cezalı futbolcularından dolayı 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre sakat ve cezalı futbolcularından dolayı 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında olan Galatasaray, Gaziantep FK maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Fernando Muslera, Marcao, Florin Andone ve Radamel Falcao'nun sakatlığı bulunurken, Mariano sarı kart ve Ahmet Çalık ile Adem Büyük de kırmızı kart cezasından dolayı karşılaşmada yer almadı. Teknik Direktör Fatih Terim bu oyuncuların yerine sağ bekte Linnes'e, defansın ortasında Donk'a görev verdi. Terim, orta sahada da Ömer'e şans verdi. Hücumda en önde ise Falcao, Adem Büyük ve Florin Andone'nin yokluğunda Onyekuru görevlendirildi.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşısına Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise sakat ve cezalı futbolcuların çokluğundan dolayı 8 futbolcu yer aldı. Kulübede Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı bekledi.

(İHA)

Kaynak: İHA