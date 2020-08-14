Galatasaray'da 2 futbolcuda korona virüs vakası
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Galatasaray'da 2 futbolcuda korona virüs vakası

Galatasaray, tatil dönüşü yapılan korona virüs testlerinde iki futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da 2 futbolcuda korona virüs vakası
14.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:12

Galatasaray, tatil dönüşü yapılan korona virüs testlerinde iki futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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