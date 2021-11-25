Galatasaray-Olimpik Marsilya maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de son yapılan Fenerbahçe derbisine göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

E Grubu'nda 4 maç sonunda ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, 4 puanla 3. sırada bulunan Olimpik Marsilya'yı Nef Stadı'nda konuk etti.

Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz ile Halil Dervişoğlu görev bekledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahalarında 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Morutan ile Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Taylan Antalyalı ile Diagne'yi görevlendirdi.

Olimpik Marsilya ise karşılaşmada Pau Lopez, Duje Caleta-Car, William Saliba, Luan Peres, Matteo Guendouzi, Boubacar Kamara, Pape Gueye, Gerson, Pol Lirola, Bamba Dieng ve Arkadiusz Milik 11'i ile mücadele etti.

Marsilya'da sakatlığını atlatan milli futbolcu Cengiz Ünder yedek kulübesinde otururken, cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier kadroda yer alamadı.

Diagne ve Taylan, 4 resmi maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın Senegalli santrforu Mbaye Diagne ile milli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, 4 resmi maç sonra bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Son olarak Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya çıkan Diagne ile Taylan, ligdeki Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe müsabakalarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova mücadelesinde yedek kulübesinde görev bekledi.

Diagne, bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı.

Taraftardan yoğun ilgi

Galatasaray taraftarı, müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig'de 4 gün önce yapılan Fenerbahçe derbisinde Nef Stadı'nı tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, Marsilya karşılaşmasında da tribündeki yerini aldı.

Müsabakayı yaklaşık 40 bin taraftar, tribünden takip etti.

Taraftarlar, şehit öğretmenleri unutmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tribüne pankart astı.

Tribünde "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" yazılı pankarta yer veren taraftarlar, terör saldırılarında şehit olan öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz için "Mekanınız cennet olsun" yazılı pankart açtı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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