Galatasaray'da 2 değişiklik
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Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray'da 2 değişiklik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre Randers karşısında 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre Randers karşısında 2 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Hatayspor mücadelesinin 11'ine göre Randers karşısında 2 değişiklik yaptı. Terim, bir önceki takımlarında Avrupa kupası karşılaşmasına çıktıkları için UEFA'ya verdikleri listede yer alamayan Victor Nelsson ile Alexandru Cicaldau'nun yerine Alpaslan Öztürk ile Ryan Babel'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

İsmail Çipe, Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Işık Kaan Arslan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün bekledi.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları devam ettiği için mücadeleyi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu statta kendilerine ayrılan yaklaşık 7 binlik bölümü doldurdu. Maç öncesinde taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarını mücadeleye hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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