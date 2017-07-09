Galatasaray'da 10 Numara Sürprizi!

Galatasaray'da Hatem Ben Arfa sürprizi... Uzun süre Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fransız futbolcu, bu kez de Sarı-Kırmızılılar'ın radarına girdi. İddiaya göre Galatasaray, 30 yaşındaki yıldızı renklerine katabilmek için, kulübü PSG ile temasa geçti. Bu transfer girişiminde ilginç olan ise Ben Arfa'nın, tıpkı Belhanda gibi forvet arkasında, 10 numara pozisyonunda oynaması. Bir yandan Wesley Sneijder'i gözden çıkaran Galatasaray, 10 numara özellikli iki oyuncuyu kadrosunda bulundurması, teknik direktör Tudor'un planlarını değiştirebilir. Bu durumda Belhanda'yı sol tarafa, Feghouli'yi sağa, Ben Arfa'yı forvet arkasına koymak, Hırvat hocanın yeni oyun planı olabilir.



Milli takımda da oynadı



Genç yaşlardan beri yeteneği ve potansiyeliyle dikkat çeken Hatem Ben Arfa, bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Kariyeri boyunca birçok takımda kiralık oynayan yıldız futbolcu, PSG'den önce Nice, Newcastle, Hull City, Marsilya ve Lyon formaları giydi. Ben Arfa, Fransa Milli Takımı için de 15 kez sahne aldı ve rakip filelere 2 gol gönderdi. Fransız yıldız, forvet arkasının yanı sıra kanatlarda ve merkez forvet olarak da görev yapabiliyor.



Kaynak: Fanatık