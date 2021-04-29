Galatasaray'da 1 futbolcuda Covid-19 çıktı
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Galatasaray'da 1 futbolcuda Covid-19 çıktı

Galatasaray'da 1 futbolcuda Covid-19 çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonucu 1 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonucu 1 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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