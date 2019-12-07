Galatasaray'da 1 değişiklik

07.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:07

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre Alanyaspor müsabakasının 11'inde 1 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli'nin yerine Seri görevlendirildi.



Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası maçında rotasyona giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, lig maçında sakatlıklar dışındaki kadrosuna kısmen döndü. Terim, ligde son oynanan Trabzonspor maçının 11'ine göre kadroda 1 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli kadroda yer almazken, Jean Michael Seri'ye şans verildi.



Falcao ile Şener 21 kişilik kadroda



Ayrıca sakatlığı devam eden Ryan Babel, Florin Andone ve Luyindama kadroda bulunmuyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Rademel Falcao ile Şener Özbayraklı ise 21 kadroya dahil edildi.



Sarı-kırmızılıların Alanyaspor karşındaki 11'i Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Adem Büyük oldu.



Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA