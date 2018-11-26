Galatasaray, Cumartesi Günü Yapacağı Antrenmanı Taraftara Açacak
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 1 Aralık Cumartesi günü saat 19:05'te taraftarlara açık antrenmana çıkacak.
Galatasaray, Beşiktaş'la oynanacak derbi maçı öncesinde 1 Aralık Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık antrenman düzenleneceğini açıkladı.
Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05'te Türk Telekom Stadyumunda gerçekleştirecek.
"YERLER NUMARASIZ OLACAK"
- Taraftarlarımız 28 Kasım-1 Aralıktarihleri arasında İstanbul'daki GSSTORE'lardan yapacağı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı tribünden izleme hakkına sahip olabilecek.
- Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak antrenmanı takip edebilecek.
- Kombineler taraftara açık antrenmanı izlemek için geçerli olacak. (VIP dahil)
- Kombine sahibi taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek antrenmanı izleme şansı yakalarken dileyen kombine sahipleri dilerlerse bir başka kişiye ya da kulübe (ücretsiz) hakkını devredebilecek.
- Kombine sahipleri, kombinesinin bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecek.
- Yerler numarasız olacak.
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Taraftar verecek bunlara gaza saldırmasalar bari Beşiktaşlı futbolculara.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Taraftara açık diyip para topluyorlar cidden ben kendimi böyle salak yerine koyup hem gidicem ürün alcam hemde antremana giricem öyle saçmalık mı olur açacaksın tüm herkese tribünü parası olan olmayan stada girecek neyse Beşiktaş atar 3-5 tane bunlara yine ağşarşar :DCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır