Galatasaray, Cumartesi Günü Yapacağı Antrenmanı Taraftara Açacak

Galatasaray, Beşiktaş'la oynanacak derbi maçı öncesinde 1 Aralık Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık antrenman düzenleneceğini açıkladı.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05'te Türk Telekom Stadyumunda gerçekleştirecek.

"YERLER NUMARASIZ OLACAK"

- Taraftarlarımız 28 Kasım-1 Aralıktarihleri arasında İstanbul'daki GSSTORE'lardan yapacağı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı tribünden izleme hakkına sahip olabilecek.

- Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak antrenmanı takip edebilecek.

- Kombineler taraftara açık antrenmanı izlemek için geçerli olacak. (VIP dahil)

- Kombine sahibi taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek antrenmanı izleme şansı yakalarken dileyen kombine sahipleri dilerlerse bir başka kişiye ya da kulübe (ücretsiz) hakkını devredebilecek.

- Kombine sahipleri, kombinesinin bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecek.

- Yerler numarasız olacak.