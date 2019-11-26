Galatasaray - Club Brugge maçının ardından - Fatih Terim (2)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geldi .
26.11.2019 23:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:04
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geldi . Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Galatasaray - Club Brugge maçının ardından - Fatih Terim (2)