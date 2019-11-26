Galatasaray - Club Brugge maçının ardından - Fatih Terim (2)
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Galatasaray - Club Brugge maçının ardından - Fatih Terim (2)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geldi .

26.11.2019 23:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:04
Galatasaray - Club Brugge maçının ardından - Fatih Terim (2)

, A Grubu 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi ile karşı karşıya geldi . Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Galatasaray - Club Brugge maçının ardından - Fatih Terim (2)
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