Galatasaray - Club Brugge maçını 34 bin 225 seyirci izledi
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Galatasaray - Club Brugge maçını 34 bin 225 seyirci izledi

Galatasaray - Club Brugge maçını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 34 bin 225 biletli seyirci takip etti.

26.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:30
Galatasaray - Club Brugge maçını 34 bin 225 seyirci izledi

- maçını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 34 bin 225 biletli seyirci takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray, sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele etti. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Teleko Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 34 bin 225 biletli seyirci izledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklerken, Brugge taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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