Galatasaray - Club Brugge maçını 34 bin 225 seyirci izledi

26.11.2019 22:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:13

Galatasaray-Club Brugge maçını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 34 bin 225 biletli seyirci takip etti.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray, sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele etti. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Teleko Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 34 bin 225 biletli seyirci izledi.



Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklerken, Brugge taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA