Galatasaray-Club Brugge
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasındaki Galatasaray-Club Brugge maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk TelekomHakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram,...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasındaki Galatasaray-Club Brugge maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram, Belhanda, Adem Büyük
Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Rits, Bonaventure, Diatta, Openda