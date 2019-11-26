Haberler » Spor » Galatasaray-Club Brugge - Spor

Galatasaray-Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasındaki Galatasaray-Club Brugge maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk TelekomHakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram,...

26.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:58
Galatasaray-Club Brugge

A Grubu 5. haftasındaki Galatasaray-Club Brugge maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko ()

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram, Belhanda, Adem Büyük

Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Rits, Bonaventure, Diatta, Openda

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.