Galatasaray, Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis ödeyecek
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Galatasaray, Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis ödeyecek

Galatasaray, Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis ödeyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova'ya 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova'ya 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Cicaldau'nun 25 milyon Euro tek tarafı serbest kalma bedelinin olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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