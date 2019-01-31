Galatasaray, Christian Luyindama'yı Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Belçika'nın Standard Liege takımından kadrosuna kattığı Kongolu futbolcu Christian Luyindama için geçici kiralama bedeli için 3 milyon Euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Luyindama'ya ise 600 bin Euro ücret verecek. Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Christian Luyindama Nekadio ve kulübü S.A. Standard de Liege ile oyuncunun 2018-2019 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahiptir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

(İHA)

Kaynak: İHA