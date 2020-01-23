Galatasaray çeyrek finalde

23.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:40

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 1-1'in rövanşında Adem Büyük ve Mario Lemina'nın golleri ile Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılarda Lemina ilk gol sevincini yaşarken, Adem ise 3. golünü kaydetti.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 1-1'in rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, gol perdesini Adem Büyük açtı. Müsabakanın 60. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Daha sonra Rize penaltı kazandı ve 77. dakikada Oğulcan Çağlayan kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1-1'e geldi. Maçın skorunu ise Mario Lemina tayin etti. Lemina 82. dakikadaki golü ile hem takımını öne geçirdi ve hem de tur atlamasını sağladı.



Adem bu sezonki 3. golünü kaydetti



Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük attığı golle bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı. 32 yaşındaki futbolcu daha öncede Süper Lig'de Kayserispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında atmıştı. Mücadeleye 11'de başlayan Adem, 78. dakikada yerini Radamel Falcao'ya bıraktı. Başarılı futbolcu bu sezon 21 maçta görev aldı.



Lemina'nın ilk gol sevinci



Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mario Lemina sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı. Lemina müsabakanın 82. dakikada attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 resmi müsabakada oynadı.



19 bin 797 kişi izledi



Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 19 bin 797 biletli seyirci izledi. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen maça gelen sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımını 90 dakika destekledi. Rize taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA