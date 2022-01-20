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Galatasaray, CEV Kupası'na veda etti

Galatasaray, CEV Kupası'na veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Çekya temsilcisi Karlovarsko'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Çekya temsilcisi Karlovarsko'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılılar, son 16 turu ilk maçında da rakibine 3-0 mağlup olmuştu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Andrei Taran (Moldova), Benone Visan (Romanya)

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre, Murat, Burutay, Doğukan, Torres, Yasin, Onurcan (L), Beytullah (L) (Muzaffer, Melih, Hakkı, Selim, Divis, Sedlacek)

CEZ Karlovarsko: Vasina, Zajicek, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Pfeffer (L) (Patocka, Fiser, Rimal, Ihnat)

Setler: 25-17, 17-25, 18-25, 22-25

Süre: 95 dakika (21, 23, 26', 25') - İSTANBUL

Galatasaray, CEV Kupası'na veda etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Galatasaray, Romanya, Moldova, Sigorta, Spor, Haber

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