Galatasaray, Cenk Gönen'in Transferi İçin Malaga'yla Anlaştı
Galatasaray, yedek kalecisi Cenk Gönen için teklif yapan İspanyol ekibi Malaga'yla anlaşmaya vardı.
Kameni'nin Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından kaleci arayışlarına başlayan Malaga, Cenk Gönen transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER EDİLMİŞTİ
2015 yılından bu yana sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen Cenk Gönen, Galatasaray'da 14 maçta görev yapmıştı. 29 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'tan 600 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.