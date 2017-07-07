Galatasaray, Cenk Gönen'in Transferi İçin Malaga'yla Anlaştı

Kameni'nin Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından kaleci arayışlarına başlayan Malaga, Cenk Gönen transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

2015 yılından bu yana sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen Cenk Gönen, Galatasaray'da 14 maçta görev yapmıştı. 29 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'tan 600 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.