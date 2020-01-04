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Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Celil Yüksel'in TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

04.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:04
Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı

'ın genç futbolcusu Celil Yüksel'in TFF 1. Lig ekiplerinden 'a kiralandığını açıkladı.


Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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