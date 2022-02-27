Galatasaray -Çaykur Rizespor maçını 35 bin 9 biletli seyirci izledi - Haberler

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Galatasaray -Çaykur Rizespor maçını 35 bin 9 biletli seyirci izledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray -Çaykur Rizespor maçını 35 bin 9 biletli seyirci izledi

Galatasaray ile Çaykur Rizespor maçını Nef Stadyumu'neda 35 bin 9 biletli taraftar takip etti.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor maçını Nef Stadyumu'neda 35 bin 9 biletli taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede düşen sarı-kırmızılılar 4-2 galip ayrıldı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar müsabaka boyuncu takımlarına desteklerini sürdürdü.

Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmayı toplam 34 bin 9 biletli taraftar izledi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Rizespor, Nef, Güncel, Haberler

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