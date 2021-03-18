Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır
18.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:37
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı.
Gruplar halinde oynanan pas oyunuyla süren antrenmanın ana bölümünde, taktik çalışma gerçekleştirildi.
İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever