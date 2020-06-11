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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
11.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:31

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, sürat çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

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