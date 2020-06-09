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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
09.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:52

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen günün ilk idmanında sarı-kırmızılılar, core stabilizasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Günün ikinci antrenmanında ise oyuncular, ilk bölümde sınırlı alanda altıya altı pas oyunları oynadı. Futbolcular, 11'e 11 çift kale taktik maçla günü tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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