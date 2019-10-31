Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

31.10.2019 21:12
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı.

Galatasaray, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA
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