Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı.
Galatasaray, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.