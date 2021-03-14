Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında 19 Mart Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında 19 Mart Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Hes Kablo Kayserispor maçında tam süre görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından hedefli ve hedefsiz dar alanda pas oyunları oynadığı aktarıldı.

Ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirilen antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığı bulunan Ryan Donk'un tedavisine devam edildiği, Emre Taşdemir'in ise kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 16 Mart Salı günü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever