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Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını tamamlandı

Galatasaray, Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

14.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:34
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını tamamlandı

, Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı Ziraat son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, Karadeniz temsilcisiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.

Salonda başlayan çalışma, daha sonra sahaya taşındı ve gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, akşam üzeri özel uçakla Antalya'dan Trabzon'a gidecek ve kara yolu ile Rize'ye geçerek kampa girecek.

Kaynak: AA
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