Son Dakika! Galatasaray, Cavanda'yı Standard Liege'e Sattığını KAP'a Bildirdi

Son dakika... Galatasaray, Cavanda'nın Standard Liege takımına 2 milyon 400 bin euro bonservis bedeli ile transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Son Dakika! Galatasaray, Cavanda'yı Standard Liege'e Sattığını KAP'a Bildirdi

Galatasaray, Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard de Liege kulübü ile anlaşıldığını borsaya bildirdi.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard de Liege kulübü ile net 2.400.000 Euro transfer tutarı karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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