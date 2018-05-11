Galatasaray Camiasından Evkur Yeni Malatyaspor Maçına Yoğun İlgi

Galatasaray'da, futbolcusundan taraftarına, antrenöründen yöneticisine dek herkes şampiyonluğa kilitlendi.

Sarı kırmızılı takımın, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maça tüm camia yoğun ilgi gösteriyor.

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 52 bin seyirci kapasiteli Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan en az 6 milyon TL gelir elde etmeyi hedeflerken, VIP koltukları dahil tüm biletlerin şimdiden satıldığı bildirildi.

HEM SAHADA HEM KASADA

Futbolcular da VIP biletlere ve localara büyük ilgi gösteriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yanı sıra, bu sezon attığı 27 golle Galatasaray'ın başarısında büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ile takım kaptanı Selçuk İnan, Türk Telekom Stadından 12'şer kişilik loca kiraladı.

Diğer oyuncular da bu maç için yurt içi ve yurt dışından gelecek konukları için toplam 300 adet VIP koltuk satın aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan alıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, loca ve VIP biletlere ödeyecekleri ücretlerle, kulüplerine yüz binlerce lira para da kazandıracak.