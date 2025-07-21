Galatasaray Cagliari muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Camp sürecinin ikinci sınavı, İtalya Serie A temsilcisi Cagliari ile oynanacak hazırlık maçı olacak. Bu özel karşılaşma hem Galatasaray'ın yeni formasyonu denemesi hem de transfer sezonunun ardından takıma katılan futbolcuların performansını sahada gözler önüne sermesi açısından kritik önem taşıyor. Peki, Galatasaray ile Cagliari arasındaki bu mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri açıklandı mı?

GALATASARAY CEPHESİ

Kadro genişliği ve sakatlık durumu göz önünde bulundurularak, sahaya çıkabilecek muhtemel 11 şöyle öngörülüyor:

Muhtemel 11 (tahmini):

Galatasaray : Jankat Yılmaz, Cuesta, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Sara, Eyüp Aydın, Zaniolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

CAGLİARİ CEPHESİ

Cagliari tarafında da henüz net bir açıklama yapılmış değil ancak İtalyan temsilcisinin genç ve rotasyon oyuncularına da şans vermesi bekleniyor.

Gelişmeleri maç öncesinde resmi kulüp kanalları olan Galatasaray.org ve GS Plus ile birlikte spor haber siteleri ve sosyal medya üzerinden takip edebilirsin. Muhtemel 11'ler genellikle maçtan birkaç saat önce netleşiyor.

GALATASARAY'IN AVUSTURYA KAMP KADROSU

Avusturya kampında geniş bir isim listesiyle sahada olan Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler:

Batuhan Şen, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz

Defans:

Abdülkerim Bardakcı, Çağrı Balta, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Eren Elmalı, Elias Jelert, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Victor Nelsson

Orta Saha:

Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Efe Akman, Enes Büyük, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Mario Lemina

Forvet:

Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Yunus Akgün, Yusuf Demir

Genç Oyuncular:

Ada Yüzgeç, Berat Luş

GALATASARAY – CAGLIARİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avusturya kampının ikinci maçıyla hazırlık sezonunu sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, kampın ilk sınavı olan Admira Wacker galibiyetinin ardından bu kez zorlu bir teste çıkıyor. Müsabaka, kamp merkezine yakın konumdaki Raiffeisen Arena'da oynanacak. 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 19:30'da (Türkiye saatiyle) başlayacak bu karşılaşma, taraftarların heyecanla beklediği bir hazırlık maçı olacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu özel hazırlık karşılaşması, dijital platformlar üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Galatasaray – Cagliari mücadelesi, S Sport Plus ve GSPlus Premium abonelerine özel olarak yayınlanacak. Taraftarlar hem dijital mecralarda hem de kulüp televizyonu üzerinden maçı takip edilebilecek.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARINA HIZLI BAŞLADI

Okan Buruk'un ekibi, yeni sezon hazırlıklarına güçlü bir başlangıç yaptı. Avusturya kampı öncesi Ümraniyespor'u 5–2 mağlup eden Galatasaray, kamp süresince oynadığı ilk hazırlık maçında da Admira Wacker'i 2–1 yenerek etkileyici bir performans sergiledi.