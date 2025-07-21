Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarına Avusturya'da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, yüksek tempolu antrenman programıyla fiziksel seviyesini yukarı taşırken, kamp sürecinde ikinci hazırlık karşılaşması için geri sayıma geçti. Yoğun antrenmanların ardından takım, sahaya çıkarak eksiklerini gidermek ve yeni sezon öncesi oyun planını pekiştirmek istiyor. Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray'ın kamp sürecindeki ikinci sınavı, İtalya Serie A takımlarından Cagliari karşısında olacak. Hazırlık maçının detayları netlik kazanırken, futbolseverler de bu mücadeleyi büyük bir merakla bekliyor. Özel karşılaşma, Galatasaray'ın kadro formasyonunu test etmesi ve yeni transferlerin performanslarını görmesi açısından önem taşıyor. Peki, Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARINA HIZLI BAŞLADI

Okan Buruk'un ekibi, yeni sezon hazırlıklarına güçlü bir başlangıç yaptı. Avusturya kampı öncesi Ümraniyespor'u 5–2 mağlup eden Galatasaray, kamp süresince oynadığı ilk hazırlık maçında da Admira Wacker'i 2–1 yenerek etkileyici bir performans sergiledi.

GALATASARAY'IN AVUSTURYA KAMP KADROSU

Avusturya kampında geniş bir isim listesiyle sahada olan Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler :

Batuhan Şen, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz

Defans :

Abdülkerim Bardakcı, Çağrı Balta, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Eren Elmalı, Elias Jelert, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Victor Nelsson

Orta Saha:

Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Efe Akman, Enes Büyük, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Mario Lemina

Forvet :

Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Yunus Akgün, Yusuf Demir

Genç Oyuncular:

Ada Yüzgeç, Berat Luş

GALATASARAY – CAGLIARİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avusturya kampının ikinci maçıyla hazırlık sezonunu sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, kampın ilk sınavı olan Admira Wacker galibiyetinin ardından bu kez zorlu bir teste çıkıyor. Müsabaka, kamp merkezine yakın konumdaki Raiffeisen Arena'da oynanacak. 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 19:30'da (Türkiye saatiyle) başlayacak bu karşılaşma, taraftarların heyecanla beklediği bir hazırlık maçı olacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu özel hazırlık karşılaşması, dijital platformlar üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Galatasaray – Cagliari mücadelesi, S Sport Plus ve GSPlus Premium abonelerine özel olarak yayınlanacak. Taraftarlar hem dijital mecralarda hem de kulüp televizyonu üzerinden maçı takip edilebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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