Galatasaray - Ç.Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Ç.Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?