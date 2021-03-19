Galatasaray - Ç.Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?
19.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:48
Galatasaray ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Ç.Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?
Galatasaray ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Ç.Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
GALATASARAY - Ç. RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Ç.Rizespor Maçı 19 Mart Cuma günü oynanacak. Galatasaray-Ç.Rizespor Maçı 19:00'de başlayacak.
GALATASARAY - Ç. RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.