Galatasaray Ç. Rizespor canlı takip! Galatasaray Ç. Rizespor ilk11'ler belli oldu! Galatasaray Ç. Rizespor nasıl izlenir? Emre Akbaba golü izle!
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Galatasaray Ç. Rizespor canlı takip! Galatasaray Ç. Rizespor ilk11'ler belli oldu! Galatasaray Ç. Rizespor nasıl izlenir? Emre Akbaba golü izle!

19.03.2021 18:52 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:32
Galatasaray Ç. Rizespor canlı takip! Galatasaray Ç. Rizespor ilk11'ler belli oldu! Galatasaray Ç. Rizespor nasıl izlenir? Emre Akbaba golü izle!

Galatasaray Ç. Rizespor'u sahasında konuk edecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç hakkında detaylar merak edilirken Galatasaray Ç. Rizespor ilk11'leri, Galatasaray Ç. Rizespor nasıl izlenir ve Galatasaray Ç. Rizespor canlı takip konuları merak edildi.

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray Ç. Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Peki, ! Galatasaray Ç. Rizespor nasıl izlenir? Galatasaray Ç. Rizespor canlı takip! Galatasaray Ç. Rizespor ilk11'ler belli oldu!

GALATASARAY Ç. RİZESPOR İLK11'LER BELLİ OLDU!

Galatasaray: Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Christian Luyindama, DeAndre Yedlin, Marcao, Gedson Fernandes, Oghenekaro Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Radamel Falcao,

Ç. Rizespor: Gökhan Akkan, İsmail Köybaşı, Mykola Morozyuk, Montassar Talbi, Selim Ay, Braian Samudio, Fabricio Baiano, Fernando Boldrin, Erik Sabo, Damjan Djokovic, Milan Skoda

GALATASARAY Ç. RİZESPOR NASIL İZLENİR?

Galatasaray Ç. Rizespor maçını izlemek için beinSport kullanıcısı olmalısınız.

GALATASARAY Ç. RİZESPOR CANLI TAKİP

Galatasaray: 2 (Goller: Yedlin, Emre Akbaba)

Ç. Rizespor: 1 (Goller: Braian Samudio,)

Maç devam ediyor…

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