Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
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Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

26.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:25
Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışması ile devam eden idmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın akşam saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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