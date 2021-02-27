Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar
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Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

27.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:15
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a konuk olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a konuk olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya tecrübeli teknik adam takımını, Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Leo Schwechlen, Manuel da Costa, Adolphe Teikeu, Bohdan Butko, Cenk Ahmet Alkılıç, Johanna Omolo, Rahman Buğra Çağıran, Aatıf Chahechouhe, Osman Çelik, Ricardo Gomes 11'i ile çıkardı.

Mavi-beyazlı takımın yedek kulübesinde Kayacan Erdoğan, Mehmet Murat Uçar, Elbasan Rashani, Brahim Darri, Mustafa El Kabir, Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Zakarya Bergdich, Arvydas Novikovas, Emrah Başsan yer aldı.

Erzurum temsilcisinde Atakaş Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan kaleci Jakub Szumski kırmızı kart cezası, orta saha oyuncusu Petrus Boumal ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Mavi-beyazlılarda Novikovas ile Mehmet Murat da yedeğe çekildi.

Bu oyuncuların yerine Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Butko, Rahman Buğra ve Osman Çelik forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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