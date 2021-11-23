Galatasaray, Burak Elmas ve Fatih Terim, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Geride kalan haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, hakareti ve tedbire uymaması sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Galatasaray Kulübü çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları; sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ise aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. PFDK sevkleri şu şekilde;

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi REZAN EPÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakem soyunma odası koridorundaki Sportmenliğe Aykırı Hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

9- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü antrenörü BÜLENT YAŞAR ESEN'in 22.11.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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