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Galatasaray bu sezonki yenilmezlik serisini 9'a çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray bu sezonki yenilmezlik serisini 9'a çıkardı

Lazio maçından galip ayrılan Galatasaray, bu sezonki yenilmezlik serisini 9 karşılaşmaya yükseltti.

Lazio maçından galip ayrılan Galatasaray, bu sezonki yenilmezlik serisini 9 karşılaşmaya yükseltti.

Uefa Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonundaki yenilmezlik serisine de devam etti.

Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV'ye karşı 2-1 kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı. - İSTANBUL

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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

 Aslan, Avrupa Ligi'ne müthiş başladı! Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

Aslan, Avrupa Ligi'ne müthiş başladı! Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.
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Haber: Galatasaray bu sezonki yenilmezlik serisini 9'a çıkardı - Haberler Spor
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