Galatasaray bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti

Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti. Ligin ilk iki maçından galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 7'ye çıkardı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Alexandru Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Aslan bu sonuçla bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.

Galatasaray ligin ilk haftasında GZT Giresunspor'u 2-0, ikinci haftada da Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Böylelikle Aslan puanını 7'ye çıkardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı