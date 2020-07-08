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Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez 4 gol yedi

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçında yendiği 4 golle bu sezon Süper Lig'de ilk kez kalesinde 4 gol gördü.

Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez 4 gol yedi
08.07.2020 23:26 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:06

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçında yendiği 4 golle bu sezon Süper Lig'de ilk kez kalesinde 4 gol gördü.

Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında sakatlanmasının ardından kalesini kapatmakta zorlanıyor. Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde ilk kez kalesinde 4 gol gördü. Aslan ligde Türk Telekom Stadyumu'nda 28. haftadaki Gaziantep FK ve 30. haftadaki Trabzonspor müsabakalarında 3'er gol yemişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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