Galatasaray bu sezon ilk kez yenildi

Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden konuk ekip 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından 2021-2022 sezonunda ligde ilk kez mağlup oldu.

Aslan, GZT Giresunspor ve Hatayspor'u yenerken, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

Galatasaray 6. haftada Kayserispor'a konuk olacak. - İSTANBUL

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