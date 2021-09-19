Galatasaray bu sezon ilk kez yenildi
Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden konuk ekip 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından 2021-2022 sezonunda ligde ilk kez mağlup oldu.
Aslan, GZT Giresunspor ve Hatayspor'u yenerken, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.
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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri