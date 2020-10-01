Galatasaray bu sezon ilk kez yenildi
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Galatasaray bu sezon ilk kez yenildi

01.10.2020 23:46 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:00
Galatasaray bu sezon ilk kez yenildi

Galatasaray, Rangers mağlubiyetiyle bu sezon resmi maçlarda ilk kez yenildi.

Galatasaray, Rangers mağlubiyetiyle bu sezon resmi maçlarda ilk kez yenildi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarından elendi. Rangers maçı ile birlikte bu sezonki 6. resmi müsabakasına çıkan sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini de almış oldu. Cimbom daha önce oynadığı 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

Aslan bu süreçte Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenerken, Fenerbahçe ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında da Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i mağlup etmişti.

Galatasaray oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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