Galatasaray bu sezon ikinci derbisini kazandı
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Galatasaray bu sezon ikinci derbisini kazandı

Galatasaray bu sezon ikinci derbisini kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbide 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbide 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Beşiktaş maçıyla bu sezon oynadığı derbileri tamamladı. Maçtan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezonki ikinci derbi galibiyetini elde etti. Aslan Fenerbahçe ile evindeki oynadığı derbide berabere kalırken, deplasmanda da 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Cimbom, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.(Oğuzhan Ort/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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