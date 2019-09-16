Galatasaray, Brugge hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Brugge hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü.

16.09.2019 16:50
Galatasaray, Brugge hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan çalışmada sarı-kırmızılılar, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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