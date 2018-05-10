Galatasaray Borç Yapılandırmasına Gidiyor
Galatasaray dört bankaya olan borçlarını iki bankaya çevirip 24 ay içinde kulübü kara geçirmek için borç yapılandırmasına gidiyor.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Çok büyük iki bankamızın sendikasyon kredisiyle 4 bankaya olan borcumuzu 2 bankaya indirip faizleri düşürerek yeniden yapılandıracağız" dedi.
"24 AYDA KULÜBÜ KARA GEÇİRECEĞİZ"
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 551 milyon lira alacaklarının ise 1 milyar 442 milyon lira olduğunu söyledi. 19 Mayıs cumartesi çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve yeniden aday olduğunu olağan genel kurul öncesi üyelere açıklamada bulunan Cengiz, "Sağ olsunlar çok büyük iki bankamızın sendikasyon kredisiyle 4 bankaya olan borcu 2 bankaya indirip faizleri düşürerek yeniden yapılandıracağız. Sıkı mali politikalarla 24 ay içinde kulübü kesinlikle kara geçireceğiz bundan eminiz" diye konuştu.
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BORÇ VE ALACAK HESAPLANDIĞINDA 1 MİLYAR TL BORÇ VAR . GS RİVA SATIŞINDAKİ PAYINA DÜŞEN 750 MİLYON TL Yİ HALA ALMADI . O PARALAR DİREKT BORCA VERİLSE 250 MİLYON TL BORÇ KALIYOR VEDE BU RAKAM HİÇBİRŞEY .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yahu şu ligdeki bize kartşı olan birleşme ne zaman son bulacak . Hepsini ona ragmen üst üste koyup yeniyoruz. Bence Avrupa da en iyi takımların olduğu bir lig oluşturulsun ve gs oraya geçsin. Bizim bu hint fakirleriyle uğraşmaya tahammülümüz kalmadı. Biz en iyiyiz burada işimiz yok :DCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırWW: senin o beyinçik futbol anlamaz içi boş kupYayından KaldırŞERİF : Haklısın kardeş ,fazla beklemiyeceksin ve klübünüzü tüm gayrımenkulleri ile birlikte satın alıp hepinizi bu rezaletten kurtaracağız..:)1 Yayından Kaldır
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Değil 24 ay ,24 senede kar hanenize tek bir kuruş yazamazsınız ..bunlar sadece borcu örteleme ve zaman kazanma gayretidir bu klüp batmıştır ister kabul edin ister etmeyin ,satıcak ne varsa sattınız borcunuz aksine katlandı ,yol bitti artık.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır