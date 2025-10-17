Haberler

Galatasaray - Bodo Glimt maçı biletleri satışa çıktı mı, biletler kaç TL?

Galatasaray - Bodo Glimt maçı biletleri satışa çıktı mı, biletler kaç TL?
Güncelleme:
Galatasaray ile Bodø/Glimt arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bodø/Glimt mücadelesinin biletleri satışa sunuldu mu, fiyatlar ne kadar olacak?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak Galatasaray - Bodø/Glimt maçının biletleri taraftarların gündeminde. Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, "Galatasaray - Bodø/Glimt maçı biletleri çıktı mı, fiyatlar ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

GALATASARAY - BODO GLİMT MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde oynanacak Galatasaray - Bodø/Glimt karşılaşması için bilet satış tarihlerini açıkladı. Buna göre, dev mücadele 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, biletler 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'te GSPlus Premium ve GSPara kart sahiplerine, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00'te ise GS logolu Passo Taraftar Kartı kullanıcılarına satışa sunulacak. Taraftarlar, biletlerini Passo uygulaması veya passo.com.tr üzerinden satın alabilecek.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Liverpool karşılaşmasında 2 bin 300 TL ile 50 bin TL arasında değişen bilet fiyatları, Bodø/Glimt maçı için 2 bin TL ile 40 bin TL arasında belirlendi. Fiyatlar tribün kategorilerine göre farklılık gösterecek. Taraftarlar, biletlerini hem çevrim içi platformlardan hem de mobil uygulama üzerinden kolayca temin edebilecek.

Osman DEMİR
500
