Galatasaray Bodo Glimt'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor, gruptan çıkıyor mu, ilk 8'e giriyor mu, eleniyor mu?

Galatasaray Bodo Glimt'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor, gruptan çıkıyor mu, ilk 8'e giriyor mu, eleniyor mu?
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Bu kapsamda temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i İstanbul'da konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle kritik bir karşılaşmaya çıkarken gözler hem sahada oynanacak futbolda hem de gruptaki puan hesaplarında olacak.

Galatasaray–Bodo/Glimt mücadelesi öncesinde takımda moraller yüksek. Okan Buruk, özellikle hücum hattında tempolu ve baskılı bir oyun planı üzerinde duruyor. Teknik ekibin hedefi, erken bir golle oyunun kontrolünü ele geçirmek. Gruptaki puan durumu itibarıyla Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı oldukça güçlü. Eğer Cimbom bu maçı kazanırsa avantajını eline geçirip liderlik yarışına ortak olacak; beraberlik durumunda hesaplar son iki maça kalacak. Olası bir mağlubiyet ise gruptan çıkma yolunda işleri zorlaştıracak ve kalan haftalarda hata payını sıfıra indirecek.

BODO/GLİMT İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, 1956'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Bodo/Glimt ile eşleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce Norveç temsilcileri Rosenborg, Tromsö ve Molde ile karşılaştı. Yarın konuk edeceği Bodo/Glimt, Galatasaray'ın mücadele edeceği dördüncü Norveç takımı olacak.

Galatasaray Bodo Glimt'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor, gruptan çıkıyor mu, ilk 8'e giriyor mu, eleniyor mu?

GALATASARAY BODO GLİMT'İ YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUYOR?

Galatasaray'ın Bodo Glimt maçından sonra 4 maç daha yapacak. Galatasaray ilk 8'e girerse son 16'ya, ilk 8-24 arasında girerse play-offa kalacak.

