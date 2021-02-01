Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu
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Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu

01.02.2021 20:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:52
Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissedarı Ahmet Özdoğan, geçen aralık ayında şirketin yıllık olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna verilen finansal yeniden yapılandırılma yetkisini mahkemeye taşıdı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissedarı Ahmet Özdoğan, geçen aralık ayında şirketin yıllık olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna verilen finansal yeniden yapılandırılma yetkisini mahkemeye taşıdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissedarı Ahmet Özdoğan tarafından, 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen şirketimiz yıllık olağan genel kurul toplantı gündeminin 14. maddesinde yer alan ve şirketimizin finansal yeniden yapılandırılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin olarak alınan genel kurul kararının iptali ve 14. maddenin uygulamasının tedbiren durdurulması için iptal davası açılmıştır." denildi.

Galatasaray Kulübünde 2019'daki olağan mali genel kurulda yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmemesinin ardından yaklaşık 2 yıl süren mahkeme süreci yaşanmıştı. Yönetim ile kulüp üyelerinin karşı karşıya geldiği davalar, birçok duruşmaya sahne olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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