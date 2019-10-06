06.10.2019 17:44

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımının kötü gidişatına ilişkin, "Galatasaray, bir günde tahttan inmez." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Cengiz, Galatasaray Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş'un annesi Raife Erdoğmuş'un cenaze töreni sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Mustafa Cengiz, "Galatasaray 4 haftadır kazanamıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bunlar olağan şeyler. 4 hafta üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, Galatasaray bir günde tahttan inmez. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer. Özellikle camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız."

Cengiz, "Gençlerbirliği maçının ardından teknik direktör Fatih Terim'in oldukça sert açıklamaları vardı. 'Ben konuşursam ceza alırım, ceza almayanlar konuşsun' diye bir ifade kullandı. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması… Biz tabii ki hiçbir zaman sahada Galatasaray yönetimi ve kültürü olarak 'Neden şu kişi ilk 11'de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?' bir yanlışın, bir müdahalenin içine girmeyiz. Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafere ulaşır." şeklinde yanıt verdi.

Bütün takımların hakemlerden şikayetçi olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"2 yıldır maalesef VAR'da sorun var. Çok enteresan bir şekilde özellikle bu sezon için nerede nasıl bir moda çıktıysa VAR'a gitmemek puan kaybı. VAR'a giden hakemin sanki sicili bozuluyor gibi algı oluşturuldu. Özellikle örnek verdiler İngiltere liginde 2 saniye gitti ve hakemler korkmaya başladı. Hem VAR hakemleri hem orta hakemler. Biz VAR hakemliğini Türkiye'de layıkıyla, doğru şekilde yapıldığına inanmıyoruz. Bunu Galatasaray açısından söylemiyorum sadece. Türk futbolunun marka değeri açısından söylüyorum. VAR'a gitmiyor, özellikle gitmiyor. Yani ben her şeyi bilirim, kadir-i mutlak gibi bu olmadı. VAR hakemliği ciddi olarak sorgulanmalı. Nasıl ki siz bazı hakemleri askıya alıyorsunuz, ki bizimle alakası yok. Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Arslanboğa'nın bir saniyede görülmemiş şekilde sözleşmeleri askıya alındı. 'MHK Başkanı Sayın Oğuz Sarvan' bu VAR hakeminin sözleşmesini askıya alacak mı? Bunu soruyorum. Sayın Oğuz Sarvan gereğini yapsın."

Galatasaray Kulübü Başkanı, Gençlerbirliği maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların stada alınması esnasında büyük zorluklar yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA