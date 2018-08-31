Galatasaray, Beşiktaş'tan Vagner Love'ı Bedelsiz Olarak Transfer Etti
Galatasaray, Beşiktaş'tan bonservisini alan Vagner Love'ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında forvet noktasına golcü arayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Beşiktaş ile Vagner Love konusunda anlaşmaya vardı.
Bafetimbi Gomis ayrıldıktan sonra golcü arayışı içerisinde olan Galatasaray temasa geçtiği birçok isimden olumsuz geri dönüş alırken rotayı Spor Toto Süper Lig'e çevirmişti. Beşiktaş'ın yüksek yıllık maaşı nedeniyle elden çıkarmak sitediği Vagner Love için ezeli rakip Galatasaray devreye girdi.
BEDAVAYA GELİYOR
Futbolarena'nın haberine göre; Galatasaray, ilk etapta oyuncunun bonservisini bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'tan istedi ancak Siyah-Beyazlı takım 1,5 milyon euro talep etti. Ardından Vagner Love devreye girerek alacaklarına karşılık bonservisini alma konusunda Beşiktaş ile anlaştı. Galatasaray bu sayede oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak ve 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
Brezilyalı golcünün de açık bir şekilde Galatasaray'a gitmek istediğini Beşiktaşlı yetkililere ilettiği ortaya çıktı.
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KurtuldukKCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kurtuldu vallaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yapmayın ya aldıkları futbolcuya bak ya takım şampiyonlar ligine gidiyor ala ala bunumu aldınız :(Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bugün cim bomla cinconu karıştıran yarın anasıyla avradını karıştırır tinercilerCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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helal olsun türk takımları biribine böle destek çıkmalı kuralarımız çok güzel her takım gruptan çıkablir gs son 16 büyük çekemz ise yarı yada çeyrek oynar fener kjendını toplarlar ise yarı oynar bjkde final oynar kadrolar ona müsaitCevap Yaz 1 Yayından Kaldır