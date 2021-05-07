Galatasaray, Beşiktaş maçının taktik çalışmasını yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, Beşiktaş ile yarın akşam saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı