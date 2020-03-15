Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maçlar şifresiz mi?
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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maçlar şifresiz mi?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. yarısına gelibiyet almak isteyen Galatasaray 26. hafta müsabakasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Derbi maçı öncesi Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi ve maçın hakemleri kimler? Corona virüs nedeniyle maçlar şifresiz oldu mu?

15.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:12
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maçlar şifresiz mi?

Süper Lig şampiyonluk yarışında heyecan sürerken 26. hafta önemli bir maça sahne olacak. Ligide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geleceği mücadele heyecanla beklenirken Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi? Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda sorularının yanıtları arandı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş maçı 16 MART PAZAR günü (15.3.2020) saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?

Gençli ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TFF vebeIN SPORTS yetkilileri arasında maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacığı görüşmeleri devam etmektedir. Bugün oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinde maçın şifresiz yayınlanması ile ilgili kesin bir karar çıkmadı. Maç saatinden önce muhtemel bir açıklama yapılabilir.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Beşiktaş maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

İSMAİL ŞENCAN(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN CEYLAN(Dördüncü Hakem)

ALİ PALABIYIK(VAR)

MURAT ERDOĞAN(AVAR)

SERKAN OLGUNCAN(AVAR)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

HAKAN TAŞCI(Temsilci)

MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)

HAKAN ATASOY(Temsilci)

NAZİF ÇILDIR(Temsilci)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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