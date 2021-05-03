Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada çalıştı.

Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını çarşamba günü saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi
Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi
Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız
Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız
Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Galatasaray'ın stadında kaldırmak için harekete geçiyor
Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Galatasaray'ın stadında kaldırmak için harekete geçiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Ünal Karaman Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 16:30:34. #1.14#

title